Фонд гарантирования внес банк «Гефест» в свой реестр

Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес банк «Гефест» в свой реестр участников, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, банк «Гефест» получил свидетельство участника фонда №227 от 15 октября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины зарегистрировал шестой банк с начала года - банк "Гефест". Банк «Гефест» зарегистрирован 4 октября по адресу: г. Донецк, ул. Горького, 64а.

По состоянию на 1 октября 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка. С начала года Нацбанк зарегистрировал шесть новых банков - «Гефест», «Портал», «Инвестиционно-трастовый банк», «Банк Авангард», «Банк Михайловский», «Юнисон».