«ПриватБанк» предлагает мгновенное подключение к сервису приема платежей по картам

«ПриватБанк» предложил украинским предпринимателям универсальное и бесплатное решение для приема оплаты с помощью пластиковых карт, позволяющее избежать штрафов за отсутствие возможности безналичной оплаты, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, сервис iPay специально разработан для малого бизнеса и позволяет подключить прием платежей по картам мгновенно без установки и настройки специального оборудования. С его помощью можно принимать платежи как через мини-терминалы, которые подключаются к мобильным устройствам или компьютеру, так и без применения дополнительного оборудования: считав карту с помощью камеры смартфона или введя номер карты вручную.

"Использование сервиса позволяет предпринимателю сэкономить несколько тысяч гривень на штрафах, а в дальнейшем - увеличить товарооборот за счет клиентов, которые не носят с собой наличных», - приводятся в сообщении слова руководителя направления "Малый и средний бизнес" Александра Николенко. По его словам, сегодня банк открывает сервисы, позволяющие принимать безналичные платежи вне офисов, для компании Oriflame и ряда служб доставки.

Также сообщается, что технология мобильного эквайринга iPay работает на украинском рынке с 2010 года и является самой популярной на территории СНГ. На сегодня активными пользователями системы являются 150 тысяч клиентов - служб такси, предприятий сферы бытовых, страховых услуг, нотариата.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины установил норму, согласно которой на торговые предприятия, отказавшие покупателю в возможности рассчитаться за товар платежной картой, может быть наложен штраф в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет 8,5 тыс. грн.

Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время и на свободное использование электронных платежных средств с учетом режима работы и обязательных для продавца (исполнителя) форм (видов) расчетов.

Закон запрещает любым способом ограничивать использование потребителем электронных платежных средств, если согласно законодательству продавец обязан принимать их к оплате.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

На 1 июля 2013 года активы банка составили 190,924 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 125,762 млрд грн, обязательства – 171,191 млрд грн, средства клиентов – 120,750 млрд грн, собственный капитал – 19,734 млрд грн, уставный капитал – 14,898 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 1,383 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1929 % и 33,8554% акций банка, соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).