Оборот розничной торговли в Украине вырос на 10%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2013 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 638,1 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Волынской области – на 12,5%, до 12,583 млрд грн, в Киевской области – на 12,3%, до 25,488 млрд грн, в Севастополе и Запорожской области – на 12,2%, до 7,7 млрд грн и 27,086 млрд грн соответственно.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе-сентябре т.г. вырос на 11,3%, до 82,532 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2013 года вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 559,5 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.