Украина может остаться без переводов из-за границы - банкиры

Изменения порядка расчетов по переводам в международных платежных системах (МПС), могут оставить Украину без переводов из-за границы, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС).

Согласно разъяснению Нацбанка № 29-209/14427, комиссионное вознаграждение финансовым учреждениям Украины за предоставленные ими услуги по переводу средств в международной платежной системе должно осуществляться исключительно в гривне.

По мнению экспертов УКБС, данное ограничение оставляет целый ряд нерешенных вопросов, и может существенно осложнить поступления в Украину валютных переводов из-за границы.

В частности, банкиры отмечают, что действующее законодательство и разъяснение НБУ не определяет курс, по которому должен быть рассчитан гривневый эквивалент обязательства в инвалюте для осуществления расчетов. Кроме того, изменения условий расчетов потребуют дополнительного согласования с платежной организацией - нерезидентом, согласно действующему законодательству о представительстве и условиях действующих договоров.

«Предоставление НБУ дополнительных разъяснений и установление переходного периода для приспособления к новым правилам работы банков с МПС обеспечит бесперебойное поступление в Украину валютных переводов из-за границы. Это позволит избежать ухудшения состояния платежного баланса страны, учитывая, что в 2012 г. с помощью платежных систем из-за границы было переведено 3,2 млрд долл. США, или около 43% всех денежных переводов физлиц», - отметила генеральный директор ассоциации Галина Олифер.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины определил перечень международных платежных систем, соответствующих требованиям НБУ относительно деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем.

Согласно сообщению, в перечень международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям Положения НБУ о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем, вошли системы «Юнистрим», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юнион Кард», «Анелик», «Золотая Корона», «Быстрая почта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золотая Корона – Денежные Переводы», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Международные денежные переводы «Лидер», BLIZKO, Money Exchange, «Аллюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Блиц», IntelExpress, «ХАЗРИ».

В течение 2012 года через платежные системы на территории Украины было переведено 4,3 млрд долл., что составляет 2,4% ВВП Украины.