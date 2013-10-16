Стоимость краткосрочных займов для США резко выросла

Политический и бюджетный кризисы в Америке грозят перерасти в долговой. На этом фоне отмечено резкое снижение спроса на краткосрочные долговые обязательства США и рост процентных ставок по ним, передают Вести.ru.

Во вторник, 15 октября, Министерство финансов США провело размещение 3-месячных векселей на сумму $35 млрд и 6-месячных векселей на сумму $30 млрд.

По данным агентства Bloomberg, по 3-месячным бумагам был отмечен самый низкий спрос (bid-to-cover ratio) с июля 2009 г. По 6-месячным векселям спрос оказался самым низким с октября 2009 г.

Процентные ставки по 3-месячным векселям выросли до 0,13%. Это по-прежнему довольно низкое значение в исторической перспективе. Но при этом стоит отметить, что всего неделю назад данные бумаги торговались с доходностью в 0,035%. Таким образом, всего за неделю процентные ставки по этим бумагам выросли почти в четыре раза.

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6-месячные векселя американскому Минфину США удалось продать по ставкам в 0,15% – здесь был зафиксирован рост ставок в 2,5 раза. В рамках аукциона на прошлой неделе доходности по этим бумагам составляли 0,06%.