Счетная палата: выполнение доходной части бюджета является наихудшим за последние 5 лет

Выполнение доходной части госбюджета в первом полугодии 2013 года ниже среднего показателя по итогам 2009-2012 годов, что увеличивает риски невыполнения госбюджета за текущий год в целом, сообщается на сайте Счетной палаты Украины.

По информации Счетной палаты, доходы госбюджета в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 0,3 млрд грн, или 0,2% - до 162,7 млрд грн.

«Уровень выполнения годового плана доходов государственного бюджета в отчетном периоде составил 43,7%, что на 2,8 п.п. ниже средней доли доходов первого полугодия в годовом их объеме в 2009-2012 годах и увеличивает риски невыполнения государственного бюджета за 2013 год в целом», - отмечается в сообщении.

В то же время, по оценкам Счетной палаты, расходы госбюджета за полугодие составили 185,4 млрд грн, из которых 96,8%, или 179,5 млрд грн приходится на текущие расходы. «При невыполнении плана доходов общего фонда государственного бюджета на 0,7 млрд грн или 0,5%, план расходов общего фонда не выполнен на 13,9 млрд грн или на 7,7%», - говорится в сообщении.

С учетом этих показателей, Счетная палата отмечает, что дефицит общего фонда госбюджета в 24,6 млрд грн меньше плана отчетного периода на 32,7% и годового объема - на 44,7%, а по специальному фонду зафиксирован профицит в 1,9 млрд грн при запланированном годовом дефиците в 9,1 млрд грн.

Также сообщается, что финансирование госбюджета осуществляется преимущественно за счет поступления средств от госзаимствований в сумме 77,2 млрд грн, которые в 2,2 раза превышают расходы на погашение госдолга.

«В результате государственный долг с начала года вырос на 40,0 млрд грн, или на 10,0% - до 439,2 млрд грн. Общий объем государственного и гарантированного государством долга вырос до 545,1 млрд грн. Расходы на погашение и обслуживание государственного долга по сравнению с первым полугодием 2012 года выросли на 5,3 млрд грн, или 12,0% - до 49,8 млрд грн», - указано в сообщении.

По оценкам Счетной платы, невыполнение государственного бюджета обусловлено сокращением деловой активности в условиях падения инвестиционной привлекательности и недостаточного банковского кредитования, и индекса роста потребительских цен, который ниже учтенного при утверждении госбюджета. «Актуальным является уменьшение централизации ресурсов в государственном бюджете для максимального расширения доходной базы местных бюджетов за счет увеличения части общегосударственных налогов», - отмечается в сообщении.

По оценкам ведомства, необходимо принимать меры по активизации экономики и поиску дополнительных источников наполнения бюджета, которые будут способствовать формированию реалистичных показателей госбюджета на 2014 год.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, первичный дефицит госбюджета Украины, за исключением расходов на обслуживание госдолга, в январе-июле 2013 года составил 1,3% ВВП, что практически в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (0,7% ВВП).

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 года составил 34,753 млрд грн, что в 2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,655 млрд грн.

Доходы государственного бюджета Украины, по оперативным данным Госказначейства, в январе-сентябре 2013 года выросли на 4,278 млрд грн, или на 1,74%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 250,6 млрд грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2013 года сократилась на 867 млн долл., или на 1,25%, - до 68,352 млрд долл.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.