В Киеве за 9 месяцев выдано 12 тыс. свидетельств плательщика НДС

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве за 9 месяцев выдали предпринимателям столицы 12,2 тыс. свидетельств плательщика налога на добавленную стоимость, что на 62% больше показателя января-сентября 2012 года, сообщили УНИАН пресс-служба ГУ Миндоходов Киева.

Согласно сообщению, ежемесячно в Киеве регистрируется почти 1,5 тыс. новых плательщиков НДС.

«Только в сентябре текущего года свидетельства плательщика НДС получили 1340 столичных субъектов. Такая положительная динамика вызвана прежде всего упрощением регистрационных процедур», - цитирует пресс-служба начальника ГУ Миндоходов в Киеве Ирину Носачеву.

По данным ведомства, по состоянию на 1 октября на учете Управления Миндоходов в Киеве находится более 64 тыс. плательщиков НДС.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2013 года ГУ Миндоходов Киева выдало предпринимателям столицы 10,9 тыс. свидетельств плательщика НДС.