Инфляция в еврозоне замедлилась до 1,1%

Годовая инфляция в 17 странах обращения единой европейской валюты в сентябре, по окончательной оценке, замедлилась до 1,1% с 1,3% в августе, следует из данных европейского статистического агентства Евростат, сообщает Прайм.

Таким образом, окончательная оценка совпала с ожиданиями аналитиков.

В месячном исчислении цены в еврозоне в сентябре увеличились на 0,5%.

Годовая инфляция в целом по ЕС в прошлом месяце составила 1,3%, замедлившись с 1,5% месяцем ранее, в месячном исчислении цены увеличились на 0,4%.