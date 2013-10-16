Инфляция в еврозоне замедлилась до 1,1%
14:52, 16 октября 2013Финансы
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Годовая инфляция в 17 странах обращения единой европейской валюты в сентябре, по окончательной оценке, замедлилась до 1,1% с 1,3% в августе, следует из данных европейского статистического агентства Евростат, сообщает Прайм.
Таким образом, окончательная оценка совпала с ожиданиями аналитиков.
В месячном исчислении цены в еврозоне в сентябре увеличились на 0,5%.
Годовая инфляция в целом по ЕС в прошлом месяце составила 1,3%, замедлившись с 1,5% месяцем ранее, в месячном исчислении цены увеличились на 0,4%.
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