На межбанке котировки гривни к доллару не изменились

В среду, 16 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару не изменились с 12:00 и установились на уровне 8,1890/8,1915 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,0990/11,1065 грн/евро с 11,0795/11,0865 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2539/0,2544 грн/рубль с 0,2538/0,2543 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2325 (-0,0575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3495/1,3497.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 15 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1885/8,1905 грн/долл., по отношению к евро - повысились до 11,0490/11,0560 грн/евро, по отношению к российскому рублю - остались на том же уровне, 0,2537/0,2542 грн/рубль.