Bank of America значительно увеличил чистую прибыль

Крупнейший банк США Bank of America увеличил чистую прибыль в III квартале 2013 года до $2,5 млрд по сравнению с $340 млн за аналогичный период годом ранее, сообщают Вести Экономика.

Прибыль на акцию выросла до 20 центов. За аналогичный период прошлого года этот показатель был близок к нулю. Выручка банка в III квартале выросла до $21,7 млрд по сравнению с $20,7 млрд годом ранее.

Результат превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали прибыль на акцию в размере 17 центов. А вот выручка оказалась чуть ниже прогнозного значения в $21,95 млрд.

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