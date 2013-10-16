Bank of America значительно увеличил чистую прибыль
16:43, 16 октября 2013Финансы
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Крупнейший банк США Bank of America увеличил чистую прибыль в III квартале 2013 года до $2,5 млрд по сравнению с $340 млн за аналогичный период годом ранее, сообщают Вести Экономика.
Прибыль на акцию выросла до 20 центов. За аналогичный период прошлого года этот показатель был близок к нулю. Выручка банка в III квартале выросла до $21,7 млрд по сравнению с $20,7 млрд годом ранее.
Результат превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали прибыль на акцию в размере 17 центов. А вот выручка оказалась чуть ниже прогнозного значения в $21,95 млрд.
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