Прибыль «Ощадбанка» увеличилась на 17%

Государственный «Ощадбанк» в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года нарастил прибыль на 17% - до 481,029 млн грн, сообщил банк на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала текущего года активы банка выросли на 7,35% - до 92,320 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 1,87%, до 52,143 млрд грн, обязательства - на 8,66%, до 73,754 млрд грн, средства клиентов - на 11,98%, до 44,120 млрд грн, собственный капитал - на 2,47%, до 18,566 млрд грн, уставный капитал - на 7,19%, до 15,538 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» в первом полугодии 2013 года нарастил прибыль на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 294,026 млн грн. В 2012 году прибыль банка составила 565,825 млн грн.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.