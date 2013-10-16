Беларусь сохранила ставку рефинансирования на уровне 23,5% годовых

Минск. В Беларуси на очередном заседании правления Национального банка, состоявшемся 15 октября, принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 23,5% годовых.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

«Текущий уровень ставки рефинансирования соответствует антиинфляционной направленности денежно-кредитной политики. Несмотря на ускорение инфляции в сентябре 2013 года до 1,7%, прирост потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, регулируемых государством, а также на товары сезонного характера (базовой инфляции), составил 0,6%», - говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, дальнейшая динамика ставки рефинансирования будет определяться исходя из складывающейся ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере.

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Как сообщал УНИАН, планировалось, что к концу 2013 года ставка рефинансирования в Беларуси составит 13-15% годовых.

Нацбанк Беларуси в течение марта-июня снизил ставку рефинансирования с 30% до 23,5%. Между тем в июле Нацбанк объявил о наметившемся оттоке рублевых вкладов физлиц из банковской системы и прекратил снижение ставки рефинансирования. Во второй декаде июля банки существенно повысили процентные ставки по рублевым депозитам. По данным Нацбанка, в третьей декаде июля отток рублевых вкладов из банковской системы остановился.

Эксперты полагают, что в сложившихся условиях на внутреннем рынке обеспечить снижение ставки рефинансирования в Беларуси до запланированных 13-15% к концу 2013 года не представляется возможным.