Лидеры сената США объявили о краткосрочном бюджетном компромиссе

Лидеры демократов и республиканцев в сенате США объявили в среду детали бюджетного компромисса, предложенного на рассмотрение обеим палатам конгресса, сообщает РИА Новости.

По словам лидера демократического большинства в сенате Гарри Рида, законопроект предусматривает финансирование бюджета до 15 января 2014 года и расширение лимита на заимствования до 7 февраля.

Он также сообщил, что договоренности "предоставят США необходимую стабильность" и помогут стране выйти на путь к фискальному оздоровлению. Лидер республиканцев Митч Макконнел подтвердил достижение договоренности.

Напомним, ранее Министерство финансов США заявило, что исчерпает лимит заимствований, а также свободные денежные средства в период с 22 октября 2013 года до конца месяца. Именно до этого срока Белый дом и Конгресс должны найти компромисс по вопросам налоговой и бюджетной политики, чтобы в рамках этого решить вопрос и о лимите госдолга, который традиционно является камнем преткновения во взаимоотношениях республиканцев и демократов.

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С 1 октября часть федеральных учреждений в США не функционирует из-за отсутствия компромисса по бюджету. Республиканцы выдвигают в качестве условия для принятия бюджета отмену или задержку реализации реформы здравоохранения. Президент Обама и его Демократическая партия заявляют, что закон о реформе был принят три года назад и его действие не может быть предметом обсуждения.