Миссия МВФ проведет мониторинг белорусской экономики

Минск. Миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая Дэвидом Гофманом, проведет пятый постпрограммный мониторинг белорусской экономики в связи с завершившейся в конце марта 2010 года программой стэнд-бай, сообщили УНИАН в белорусском офисе МВФ.

«Сотрудники МВФ подготовят отчет, который будет рассмотрен Советом исполнительных директоров МВФ. Как и в случае предыдущих миссий такого формата, этот визит предоставит возможность обсудить проводимую властями макроэкономическую политику и перспективы развития белорусской экономики с властями», - отметили в белорусском офисе МВФ.

В частности, речь пойдет о возможности выхода на новое кредитное соглашение с МВФ, тем более что переговоры с фондом по этому вопросу включены в недавно утвержденный Советом министров и Национальным банком Беларуси план по реструктуризации и повышению конкурентоспособности экономики, а сам план передан в МВФ для изучения, согласования и последующего исправления.

Как сообщал УНИАН, Беларусь реализовала программу стэнд-бай, поддержанную кредитом МВФ на 3,5 млрд долл., с января 2009 по апрель 2010 года. Это позволило стране обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере.

На 2013 год приходится пик выплат по кредиту, наибольшие выплаты приходятся на апрель, июнь и октябрь – в эти месяцы Беларусь должна выплатить по 175 млн СДР (около 270 млн долл. по текущему курсу). С начала года выплаты по кредиту МВФ достигли 1,3 млрд долл. Всего в 2013 году Беларусь должна вернуть МВФ 1,63 млрд долл.

В связи с завершением программы стэнд-бай в апреле 2010 года МВФ начал дополнительные консультации с Беларусью по оценке мер экономической политики и выработке предложений по повышению эффективности экономики страны. С 2011 года по март 2013 года Беларусь посетили четыре миссии МВФ для проведения постпрограммного мониторинга.

10 октября 2013 года правительство Беларуси и Нацбанк утвердили план совместных действий по структурному реформированию и повышению конкурентоспособности экономики страны. План был представлен МВФ во время визита белорусской делегации высокого уровня в Вашингтон, где 11-13 октября прошло ежегодное заседание управляющих МВФ и Всемирного банка.

Один из пунктов плана предусматривает консультации с МВФ о возможности финансирования в рамках новой программы взаимодействия. При этом предусматривается выход на новую программу с МВФ без использования традиционно применяемого фондом инструментария для стран, осуществляющих финансовое взаимодействие с Международным валютным фондом.

Речь может идти о программе Extended Fund Facility (EFF), которая по сравнению с программой стэнд-бай имеет более длительный срок кредитования, с целью поддержки структурных реформ в экономике в среднесрочной перспективе.

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Справка УНИАН. Международный валютный фонд - специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне (США). Официальная дата создания МВФ - 27 декабря 1945 года.

Беларусь является членом МВФ с 1992 года, ее квота на начало 2013 года была равна 386,4 млн СДР ( 542,1 млн долл.). С 1992 по 2008 год Беларусь дважды использовала финансовые ресурсы МВФ: по линии фонда системных трансформаций - 217,2 млн долл. и по механизму стэнд-бай - 77,4 млн долл. В феврале 2005 года Беларусь полностью погасила указанные кредиты МВФ.