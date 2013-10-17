Таможни Украины и РФ активизируют сотрудничество в управлении рисками и обмене информацией

Министерство доходов и сборов Украины совместно с Федеральной таможенной службой Российской Федерации планируют развивать сотрудничество в сфере общего контроля, управления рисками и обмена информацией, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на итоги встречи глав двух ведомств - Александра Клименко и Андрея Бельянинова.

Кроме того, стороны договорились сотрудничать в правоохранительной, экспертной и научно-методической сферах, одновременно совершенствуя таможенные процедуры провоза предметов религиозного назначения через украинско-российскую границу.

Как подчеркнул по итогам встречи Клименко, Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Федеральной таможенной службой РФ для быстрого разрешения проблемных вопросов, возникающих на украинско-российской границе. В свою очередь, Бельянинов выразил заинтересованность в изучении украинского опыта объединения налоговой и таможенной служб, особенно в контексте процедур пост-аудита и работы следственных подразделений Миндоходов.

«По итогам встречи до конца года будет подготовлен и утвержден План совместных действий на 2014 год», - сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в начале октября таможни Украины и стран Таможенного союза (Россия, Беларусь и Казахстан) заявили о планах углублять сотрудничество на общих границах, в частности, в вопросах развития торговли и предотвращения перевозки контрабандной продукции.