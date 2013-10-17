Украина и Россия 22 октября в Москве продолжат торговые консультации

Украина и Россия 22 октября продолжат консультации групп высокого уровня на уровне вице-премьер-министров по развитию двусторонних торгово-экономических отношений в контексте ожидаемого подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель Украины при Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов.

«Это будет 22 октября в Москве. Это будет встреча групп высокого уровня», - сказал Суслов.

Он также отметил, что украинскую группу будет возглавлять вице-премьер-министр Юрий Бойко, российскую — первый вице-премьер-министр Игорь Шувалов.

Суслов напомнил, что первое заседание групп высокого уровня во главе с вице-премьер-министрами Бойко и Шуваловым прошло 8 октября.

Как сообщал УНИАН, 8 октября в Астане состоялись украинско-российские межправительственные консультации на уровне вице-премьер-министров Юрия Бойко и Игоря Шувалова.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, цель этих консультаций - объективно определить все плюсы и минусы торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и Таможенным союзом после подписания Соглашения об ассоциации. «Со своей стороны мы ставим задачу: не просто сделать «инвентаризацию проблем», но и найти решение - как устранить риски для нашего торгового оборота и производственной кооперации», - сказал он.

Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом Украина планирует подписать на ноябрьском саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

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