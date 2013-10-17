Кабмин пока не решился перенести срок снижения ставок НДС и налога на прибыль

Решение о возможном переносе срока снижения ставок налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль в правительстве еще не принято.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания Кабинета министров сообщил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Мы еще по этому поводу дискутируем», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в интервью агентству Reuters министр доходов и сборов Украины Александр Клименко подтвердил, что Украина может отложить снижение ставок налога на добавленную стоимость с 1 января 2014 года до 17% с нынешних 20% и налога на прибыль до 16% с нынешних 19%, как того требуют положения Налогового кодекса, из-за нестабильности экономической ситуации в стране и в рамках следования рекомендациям Международного валютного фонда, также не поддержавшего планов по снижению ставок НДС.

По его словам, в случае снижения налоговых ставок ожидаемый убыток для бюджета Украины эквивалентен примерно 7% от общего объема доходов бюджета в текущем году.

Вместе с тем, Клименко подчеркнул, что этот вопрос прорабатывается не только на уровне правительства, но и при непосредственном участии бизнеса, а также с привлечением экспертов МВФ. Министр также указал, что правительство работает над поиском дополнительных источников поступлений в бюджет.

Напомним, снижение ставок налогов предусмотрено Налоговым кодексом Украины, принятым в 2010 году и вступившим в силу в 2011 году.