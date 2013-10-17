Нацбанк обязал банки продавать 50% поступлений на счета клиентов в форме инвестиций

Национальный банк Украины обязал банки продавать 50% поступлений на счета резидентов и иностранных инвесторов в форме иностранных инвестиций в Украину, говорится в письме НБУ от 16 октября №29-113/18005.

Согласно письму, текстом которого располагает УНИАН, требования Нацбанка по обязательной продаже распространяются на поступления средств на счета резидентов и иностранных инвесторов в форме иностранных инвестиций в Украину. Также обязательной продаже подлежат поступления на счета резидентов за пределами Украины, открытые на основании индивидуальных лицензий Нацбанка, и возврат собственных средств юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, ранее перечисленных по внешнеэкономическим договорам и полученным обратно в связи с невыполнением таких договоров.

В то же время, средства, поступившие на счета резидентов-посредников по договорам комиссии, поручения, консигнации или агентским соглашениям, подлежат обязательной продаже в случае, если право собственности на эти средства принадлежит этим посредникам, в противном случае - обязательная продажа осуществляется после перечисления на счета владельца средств.

Также регулятор отметил, что обязательная продажа распространяется на поступления в адрес постоянного представительства с местонахождением на территории Украины, которое осуществляет предпринимательскую деятельность. Поступления на счета морских агентов не подлежат обязательной продаже, если право собственности на денежные средства не принадлежит таким морским агентам. При этом, к поступлениям на счета дипломатических представительств и консульских учреждений требования по обязательной продаже не применяются, учитывая требования Венской конвенции о дипломатических отношениях и Венской конвенции о консульских отношениях.

Обязательная продажа распространяется на поступления по собственным операциям банка по внешнеэкономическим договорам, кроме платежей на международных рынках по межбанковским кредитам и депозитам, торговле валютой и банковскими металлами. В то же время, если банк получает комиссионное вознаграждение в валюте из-за рубежа в рамках договоров с международными платежными системами, такие поступления подлежат обязательной продаже на общих основаниях.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №381 от 25 сентября расширил действующие требования по обязательной продаже валюты. В частности, действие нормы относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте распространяется не только на валютную выручку резидентов от продажи товаров по внешнеэкономическим договорам, но и на все поступления в иностранной валюте из-за границы в адрес юридических лиц (кроме уполномоченных банков) и физических лиц-предпринимателей. Кроме этого, данная норма также распространяется на собственные операции уполномоченных банков по внешнеэкономическим договорам. По словам замглавы Нацбанка Бориса Приходько, Нацбанк готовит необходимые разъяснения на многочисленные вопросы банков по этому постановлению.

Национальный банк имеет право временно (сроком до 6 месяцев) вводить норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте, а также право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, в рамках Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок».

19 ноября 2012 года НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.

17 мая 2013 года Национальный банк Украины своим постановлением продлил на полгода - до 19 ноября - действие требования по обязательной продаже 50% валютной выручки, а также сохранил введенное одновременно с обязательной продажей валютной выручки ограничение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям в 90 дней.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл. меньше показателя на 1 сентября, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл. По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, НБУ удержит размер резервов до конца года на уровне 20 млрд долл., и их дальнейшая динамика зависит от долговой политики государства и поведения регулятора на валютном рынке.