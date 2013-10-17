«Проминвестбанк» нарастил убыток в 252 раза

«Проминвестбанк» в январе-сентябре 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, нарастил убыток в 252 раза - до 2,633 млрд грн, сообщил банк в отчетности, обнародованной на сайте.

Согласно отчетности, с начала текущего года активы банка снизились на 2,32% - до 40,237 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 4,79%, до 28,074 млрд грн, обязательства - на 3,45%, до 34,915 млрд грн, средства клиентов выросли на 0,19% - до 14,012 млрд грн, собственный капитал - на 5,76%, до 5,322 млрд грн, уставный капитал снизился на 0,34% - до 5,281 млрд грн.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (97,8502% акций банка).

Как сообщал УНИАН, «Проминвестбанк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, нарастил убыток в 277 раз - до 2,661 млрд грн.