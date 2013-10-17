Межбанк закрылся ростом гривни

В четверг, 17 октября, к закрытию торгов котировки гривни на межбанковском валютном рынке Украины по отношению к доллару выросли до 8,1870/8,1900 с 8,1890/8,1915 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов снизились до 11,1700/11,1780 с 11,1580/11,1655 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов остались на уровне 12:00 - 0,2552/0,2557 грн/рубль. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,0400 (-0,1600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3556/1,3558, а к 15:00 выросли до 1,3644/1,3646.

Как сообщал УНИАН, в среду, 16 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1890/8,1915 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,0990/11,1065 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2539/0,2544 грн/рубль.