ВВП Германии будет расти за счет внутреннего спроса

Ведущие экономические аналитические центры Германии сократили свои прогнозы экономического роста на текущий и следующий годы, хотя внутренний спрос и улучшение мирового климате окажут стимулирующее действие на экономику в 2014 г, сообщают Вести.ru.

По данным DIW в Берлине, Ifo в Мюнхене, IWH в Галле и RWI Эссене, крупнейшая экономика Европы в этом году вырастет на 0,4%, при этом в следующем году рост ускорится до 1,8%. Это означает, что институты снизили свой апрельский прогноз, когда ожидался рост на 0,8% и 1,9% соответственно.

"Немецкая экономика находится на грани подъема за счет внутреннего спроса, - говорится в сообщении. – Улучшение глобального экономического климата и уменьшение неопределенности питают инвестиции. На частное потребление благоприятно влияет ситуация с занятостью и доходами".

Последние статистические данные указывают на оптимистичные настроения в потребительском секторе, что и должно означать рост внутреннего спроса в дальнейшем. В прошлом месяце исследовательская группа Gfk сообщила, что индекс потребительских настроений вырос до шестилетнего максимума.

С другой стороны, не радуют данные о заработной плате. С поправкой на инфляции, зарплата в Германии осталась неизменной в годовом выражении во II квартале, а в I квартале показатель снизился на 0,1 п.п. При этом средний рост заработной платы во второй половине 2012 г. составил 0,8%.

Бундесбанк ожидает, что экономика страны в следующем году вырастет на 1,5%. Правительство ожидается роста на 1,6%. Обновленный прогноз должен выйти 23 октября.