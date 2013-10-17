Клименко: институт налоговых атташе заработает до конца года

Институт налогового и таможенного атташе при посольствах и дипломатических представительствах Украины заработает до конца года, и его основной функцией станет помощь украинским предприятиям, работающим на зарубежных рынках, и инвесторам, желающим вкладывать деньги в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Этот механизм заработает в этом году. Для чего мы это делаем – для того, чтобы поддерживать импортеров и экспортеров, которые работают на территории этих стран, и доносить информацию для инвесторов», - сказал Клименко.

При этом он полностью опроверг мнение о том, что такой институт станет подобием финансовой разведки. «Это полная ерунда. Мы говорим о помощи экспортерам и импортерам», - сказал Клименко.

Он также сообщил, что вопрос подчинения атташе будет решен в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, Министерство доходов и сборов совместно с Министерством иностранных дел планируют ввести должность таможенно-налогового атташе в посольствах Украины за границей для поддержки украинского бизнеса за пределами страны. Должности будут введены в дипучреждениях Украины в странах, с которыми налажены развитые торгово-экономические отношения. В их числе Россия, США, Великобритания, Польша, Бельгия и другие.