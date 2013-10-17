Иностранный инвестор должен чувствовать себя в Украине, как дома - Клименко

Иностранный инвестор должен чувствовать себя в Украине как дома, а украинские граждане должны получать рабочие места и достойную зарплату за свою работу, и в этом им должно помогать Министерство доходов и сборов Украины. Такое мнение в интервью журналистам высказал министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Отвечая на вопрос о том, что ждать украинским инвесторам, он сказал: «Я хочу сказать главное – то, над чем мы работаем. Иностранный инвестор должен себя чувствовать в Украине, как дома и не сразу понять, что он в гостях. Вот это наша философия», - сказал Клименко.

Он также подчеркнул, что его задача, как министра, - обеспечить достойный уровень жизни украинцев.

«Для меня качественная работа министерства – это рабочие места, улучшение уровня жизни. Я не привык рассуждать категориями, кто и что должен сделать. Я привык рассуждать категориями, что я должен сделать. Моя задача - создать рабочие места, получить достойную зарплату», - сказал Клименко.

При этом он обратил внимание, что ключевым ориентиром в работе должно стать превращение Украины в достойную инвестиционную площадку. «Наша страна должна быть привлекательна для инвестиций, чтобы каждый желающий мог воплотить здесь свою мечту», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии 2013 года составил 224 млн долл. Вместе с тем, во втором квартале зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины на 390,7 млн долл., или на 0,7%, по сравнению с началом квартала.

На 1 июля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,318 млрд долл. Инвестиции поступали из 138 стран мира.

Вместе с тем, по мнению экспертов, объем инвестиций по итогам года окажется наименьшим по сравнению с 2012 годом (6,013 млрд долл.) и 2011 годом (6,480 млрд долл.), а кроме того, он не достигнет ранее прогнозируемого показателя в 5 млрд долл.