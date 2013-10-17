Сохранение отраслевых налоговых льгот зависит от их эффективности – Клименко

Сохранение налоговых льгот напрямую зависит от эффективности этого механизма с точки зрения стимулов развития тех или иных отраслей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Решение (о сохранении или предоставлении льгот - УНИАН) принимается коллегиально. Моя точка зрения продиктована доходами в бюджет. Но есть вопросы промышленности, и мы находимся в диалоге», - сказал Клименко.

Он подчеркнул, что решения о налоговых льготах в любом случае будут приниматься правительством. «Если отрасли нужна поддержка – мы должны ее оказывать. Но и злоупотреблять такими вещами нельзя», - подчеркнул министр.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, означает ли это, что поддержку в виде налоговых льгот могут получить аграрии или металлурги, Клименко ответил: «Мы сегодня понимаем, что аграрный сектор демонстрирует устойчивый рост, и нам необходимо, изменяя правила, не нарушать этот баланс. Сегодня (17 октября - УНИАН) на заседании правительства была принята стратегия развития аграрной отрасли до 2020 года. Для нас это важно. Но мы говорим и то, что есть льготы эффективные и неэфектинвны, и мы готовы менять и предлагать дискуссию, чтобы от неэффективных избавиться, а эффективные сохранить».

По мнению министра, бизнес все чаще готов отказываться от льгот в обмен на прозрачность и стабильность государственной политики. «Когда я говорю с бизнесом, я часто слышу - нам не надо льгот. Нам нужна стабильность и понимание, а баланс надо находить», - подчеркнул Клименко.

Как сообщал УНИАН, в сентябре заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский сообщал, что Кабинет министров Украины планирует в 2014 году сохранить объем льгот, предоставляемых субъектам хозяйствования в виде преференций, на уровне текущего года, а именно - 67,4 млрд грн, а также увеличить размер фонда развития регионов до 3,5 млрд грн против 1 млрд грн в 2013 году.