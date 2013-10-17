Миндоходов приводит таможенные процедуры к европейским стандартам

Министерство доходов и сборов Украины продолжает внедрять европейские стандарты в вопросе регулирования деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности, таким образом рассчитывая облегчить выход украинских предприятий на рынки ЕС и других стран - торговых партнеров Украины, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, цитируя главу Миндоходов Александра Клименко.

«Мы максимально учли европейские стандарты, чтобы обеспечить упрощенный таможенный контроль в странах ЕС тем украинским предприятиям, которые работают прозрачно и имеют безупречную репутацию. Условия этого статуса - максимально четкие и прозрачные», - отметил министр.

Согласно сообщению, Миндоходов утвердило механизм предоставления статуса уполномоченного экономического оператора некоторым предприятиям. В частности, для того, чтобы получить этот статус, предприятие должно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в течение не менее трех лет, отвечать требованиям в вопросах отчетности, платежеспособности и стандартов безопасности. По данным министерства, этот статус позволит предприятиям автоматически предоставлять таможням заявленную таможенную стоимость при минимуме документов. Также такие предприятия будут иметь право без участия таможни размещать на складах товар, выгружать его и снимать пломбы.

«Как только соответствующие процедуры будут утверждены, мы начнем работу по заключению соглашений о взаимном признании национальных сертификатов уполномоченного оператора со странами - торговыми партнерами. Планируем провести соответствующий пилотный проект с Европейским Союзом», - отметил Клименко.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов с начала 2013 года оформило экспортно-импортных сделок на 100 млрд долл.

Ранее министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.

Справка УНИАН. 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о создании Министерства доходов и сборов Украины на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной службы. 18 марта 2013 года Президент подписал Положение о министерстве, возложив на него обязанность по администрированию налогов и сборов, включая единый социальный взнос, а также подчинив Миндоходов налоговую милицию.