Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана на уровне "BBB-"со стабильным прогнозом, сообщает "Прайм".

Fitch также подтвердило краткосрочный рейтинг страны на уровне "F3"и рейтинг странового потолка "BBB-".

Подтверждение рейтингов отражает мнение агентства о высоких нефтяных доходах и низком уровне долга. Агентство ожидает, что производство нефти несколько увеличится к 2015 году, однако в долгосрочной перспективе объемы добычи сократятся, в связи с естественным снижением запасов на основном месторождении.

Fitch ожидает, что общий реальный рост ВВП составит 5% в 2013 году (по сравнению с 2,2% в 2012 году). Росту показателей вне нефтяного сектора экономики мешает неблагоприятный деловой климат страны, отмечается в релизе.

Аналитики Fitch отмечают, что Азербайджану удается избежать политических рисков, таких как эскалация напряженности с Арменией относительно территории Нагорного Карабаха, и сохранить внутриполитическую стабильность после парламентских выборов в октябре текущего года.