Бюджет Кипра на 2014 год предусматривает падение экономики на 4%

Правительство Кипра внесло в парламент бюджет на 2014 год, предусматривающий доходы в 6,638 миллиарда евро против 6,551 миллиарда в 2013 году, расходы - в 7,565 миллиарда евро, на 2% меньше, чем в 2013 году (7,725 миллиарда евро), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Кипрское агентство новостей.

Дефицит бюджета заложен в 6,3% ВВП и первичный дефицит - в 1,4% при условии, что бюджет будет полностью исполнен. Бюджет прогнозирует сокращение экономики на 3,9% в 2014 году и на 8,7% в 2013 году.

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По прогнозам Минфина, уровень безработицы достигнет в 2014 году 19,5% по сравнению с 17% в 2013 году и 11,8% в 2012 году. Инфляция в 2014 году ожидается в 1,2% по сравнению с 1% в 2013 году и 3,1% в 2012 году.

Обсуждение бюджета запланировано на понедельник, сообщает агентство.

Экономика Кипра пострадала из-за кризиса в финансовом секторе, который является основным источником доходов острова. Проблемы начались из-за реструктуризации долга соседней Грецией. Еврогруппа 16 марта текущего года утвердила пакет помощи острову в размере 10 миллиардов евро, потребовав списать 10% вкладов в банках, однако парламент страны отверг предложение. Второй вариант поддержки предполагал ликвидацию второго крупнейшего банка острова - Laiki, передачу его "хороших" активов и депозитов до 100 тысяч евро крупнейшему банку Bank of Cyprus и реструктуризацию последнего.

В этих двух банках с вкладов размером свыше 100 тысяч евро было списано до половины средств, которые были конвертированы в ценные бумаги. Помимо этого, Кипр 26 марта ввел жесткие ограничения на банковскую деятельность и снятие денег с депозитов, чтобы избежать массового вывода средств из финансовой системы. Хотя эти меры уже несколько раз смягчались, в целом Кипр сохраняет исключительно жесткий контроль над движением капитала.