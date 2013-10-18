Председатель АМКУ считает необходимым усилить контроль за господдержкой бизнеса

Председатель Антимонопольного комитета Украины Василий Цушко считает необходимым усилить контроль за государственной поддержкой бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в четверг, 17 октября, во время совещания в Черниговской облгосадминистрации в ходе рабочего визита в Чернигов.

По его словам, усиление контроля за любыми формами поддержки бизнеса является одним из обязательств, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. И поэтому вносятся соответствующие изменения в украинское законодательство.

"Любая форма поддержки бизнеса со стороны бюджета будет мониториться, чтобы все были в равных условиях", - сказал Цушко. Он уточнил, что первым шагом станет своеобразная инвентаризация государственной помощи предприятиям, чтобы определить, какие из них имеют дотации, отсрочки платежей или льготы.

Цушко отметил, что Антимонопольный комитет будет предоставлять свои выводы после проведения мониторинга государственной помощи предприятиям.

"Это европейская норма, способствует развитию конкуренции", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский сообщал, что Кабинет министров Украины планирует в 2014 году сохранить объем льгот, предоставляемых субъектам хозяйствования в виде преференций, на уровне текущего года, а именно - 67,4 млрд грн, а также увеличить размер фонда развития регионов до 3,5 млрд грн против 1 млрд грн в 2013 году.

По словам министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, сохранение налоговых льгот напрямую зависит от эффективности этого механизма с точки зрения стимулов развития тех или иных отраслей.