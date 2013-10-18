S&P изменила прогноз по рейтингам Беларуси

Служба кредитных рейтингов международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P) изменила прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам по обязательствам в иностранной и национальной валюте Республики Беларусь с "позитивного" на "стабильный". В то же время S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги страны по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "В-/В", сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на агентство.

"Пересмотр прогноза отражает наше мнение о том, что вероятность повышения рейтингов Белоруссии в ближайшие 12 месяцев более не оценивается как один к трем. Ухудшение внешнеэкономических показателей страны и усиление давления на валютный курс обуславливают значительную уязвимость внешнеэкономической позиции республики", - отмечается в сообщении S&P.

Уровень рейтингов Белоруссии ограничен политическими рисками, значительными потребностями правительства в финансировании, зависимостью от внешнего финансирования, а также недостаточными усилиями правительства страны по проведению необходимых структурных реформ, направленных на повышение конкурентоспособности и улучшение перспектив роста белорусской экономики, указывает агентство.