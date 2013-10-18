«ПриватБанк» за 9 месяцев нарастил прибыль почти в 2 раза

«ПриватБанк» в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года нарастил прибыль в 1,75 раза - до 1,732 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, активы банка за отчетный период выросли на 17,47% - до 202,551 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 13,59%, до 129,183 млрд грн, обязательства – на 18,37%, до 182,443 млрд грн, средства клиентов - на 16,60%, до 123,995 млрд грн, собственный капитал - на 9,88%, до 20,109 млрд грн, уставный капитал - на 9,76%, до 16,352 млрд грн.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1929% и 33,8554% акций банка, соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).