В Китае ускорился рост ВВП

ВВП Китая вырос в третьем квартале 2013 года на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 0,3 процентного пункта выше показателей темпов роста китайской экономики во втором квартале этого года, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу государственным статистическим управлением КНР.

По итогам первых девяти месяцев 2013 года ВВП Китая увеличился на 7,7% по сравнению с январем-сентябрем 2012 года и составил 38,68 триллиона юаней (6,3 триллиона долларов), пишет РИА "Новости".

Китайское правительство, согласно обнародованным в марте целям, планирует среднегодовые темпы роста экономики страны в 2013 году на уровне 7,5%. В 2012 году ВВП Китая вырос на 7,8%.

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