Банк «Финансы и кредит» увеличил прибыль в 3 раза

Банк «Финансы и кредит» в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года нарастил прибыль в 3 раза - до 4,763 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала текущего года активы банка выросли на 8,42% - до 24,447 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 6,64%, до 19,650 млн грн, обязательства - на 8,19%, до 22,358 млрд грн, средства клиентов - на 19,08%, до 14,590 млрд грн, собственный капитал - на 10,87%, до 2,088 млрд грн, уставный капитал - на 9,52%, до 2,300 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка на 1 января 2013 года являлись компании «Аскания» (46,55%) и F&C Realty (49,58%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.

В 2012 году прибыль банка составила 3,166 млн грн.

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