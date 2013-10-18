«Фидобанк» нарастил прибыль в 4,5 раза

«Фидобанк» в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нарастил прибыль в 4,4 раза - до 12,005 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 28,94% - до 6,366 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 78,45%, до 1,820 млрд грн, обязательства - на 37,02%, до 5,201 млрд грн, средства клиентов - на 72,11%, до 3,544 млрд грн, собственный капитал - на 2,06%, до 1,165 млрд грн, уставный капитал - на 38,48%, до 935,689 млн грн.

Справка УНИАН. «Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

В декабре 2012 года собственник банка Erste Group и собственник «Фидобанка» (г. Киев) Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. По словам Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины.

«Эрсте Банк» сменил наименование на «Фидокомбанк» в июне, а Национальный банк дал разрешение на реорганизацию «Фидокомбанка» путем его присоединения к «Фидобанку» в августе текущего года. Акционеры «Фидокомбанка» намерены утвердить решение о его прекращении путем присоединения к «Фидобанку» на предстоящем собрании 4 ноября.