Канада и ЕС заключат соглашение о свободной торговле

Евросоюз и Канада находятся в преддверии подписания соглашения о свободной торговле, обсуждения которого начались еще в 2009 году.

В Брюсселе 18 октября встретятся премьер-министр Канады Стивен Харпер и президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, чтобы устранить основные препятствия, стоящие на пути соглашения, сообщают Вести.ru.

Договор между ЕС и Канадой призван ликвидировать пошлины при экспорте и импорте товаров и услуг между сторонами, в 2011 г. оборот составил 84 млрд евро.

Наряду с этим соглашение окажет влияние на недавно начавшиеся переговоры по Трансатлантическому соглашению о свободной торговле и инвестиционном товариществе (TTIP), которые должны стимулировать рост в ЕС и США.

В 2012 г. американский экспорт в Евросоюз приблизился к 206 млрд евро, в то время как экспорт ЕС в США достиг почти 300 млрд евро. 30 млн рабочих мест в Европе (примерно 10% от всей рабочей силы) зависят от иностранной торговли.

Переговоры между ЕС и Канадой послужат репетицией по решению ряда сложных вопросов, с которыми столкнутся Евросоюз и США при заключении TTIP. Камнем преткновения стали жесткий отказ Европы от генномодифицированных продуктов, а также требования канадских фермеров расширить доступ к европейским мясным рынкам.