S&P подтвердило рейтинг Японии с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Японии на уровне "АА-" и краткосрочный рейтинг "А-1+" с негативным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства, передает Прайм.

"Рейтинги отражают диверсифицированность экономики, рост политической стабильности, стабильную финансовую систему, но также учитывают слабые показатели бюджета, стареющее население и продолжительную дефляцию", - говорится в релизе. Агентство считает, что меры правительства Синдзо Абэ улучшили экономические прогнозы в стране, однако решить задачу достижения инфляции в 2% к 2014 финансовому году будет проблематично.

Финансовая система страны, по оценке S&P, обладает большей прочностью по сравнению с США и европейскими странами благодаря нескольким годам реструктуризации и сокращения долгов частного сектора. Несмотря на удар природной стихии в 2011 году, крупных убытков по непогашенным кредитам банки, в целом, не понесли, и ни одна организация не обращалась за помощью государства с мая 2011 года.

Факторами, ограничивающими рост рейтингов, являются большой показатель дефицита бюджета, высокие показатели госдолга, продолжительная дефляция и стареющее население.

Негативный прогноз по рейтингам страны отражает сохраняющиеся риски их снижения в дальнейшем. Такое решение S&P может принять в случае, если кабинет министров не будет проводить реформ для оживления экономики, увеличения мобильности трудовых ресурсов, либерализации рынка и привлечения прямых иностранных инвестиций.

Напротив, наличие подобных реформ улучшит перспективы реального роста ВВП Японии, бюджетные показатели и позволит агентству улучшить прогноз по рейтингам до стабильного.