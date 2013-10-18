«Альфа-Банк» снизил прибыль в 3 раза

«Альфа-Банк» (Киев) в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизил прибыль в 2,9 раза — до 10,603 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчету, активы банка с начала года выросли на 11,36% – до 28,496 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 10,94%, до 19,094 млрд грн, обязательства – на 13,14%, до 24,313 млрд грн, средства клиентов снизились на 0,08% - до 14,365 млрд грн, собственный капитал вырос на 2,04% - до 4,184 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 4,639 млрд грн.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

В 2012 году банк увеличил прибыль в 2 раза – до 36,25 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 17,45 млн грн.

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