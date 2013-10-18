Суд выписал британскому банку рекордный штраф

Американское подразделение британского банка HSBC выплатит 2,46 миллиарда долларов штрафов и компенсаций за действия в 2001-2002 годах, говорится в решении федерального окружного суда штата Иллинойс. В HSBC уже заявили о намерении обжаловать вердикт, передает lenta.ru.

Штраф HSBC стал рекордным для подобного рода разбирательств, уверены в юридической компании, которая представляла интересы истцов — Robins Geller Rudman&Dowd. Обычно банки предпочитают урегулировать претензии во внесудебном порядке.

Нарушения допустила ипотечная компания Household International, которая в ноябре 2002 году была приобретена HSBC. Компания предлагала свои услуги заемщикам с проблемными кредитными историями. В 2001 году появилась информация о том, что Household International кредитует неплатежеспособных клиентов, что повлекло резкое падение ее акций. В результате в 2002 году ее обвинили в сокрытии информации о кредитном портфеле и завышении стоимости акций. Иск был подан против самой корпорации и троих ее топ-менеджеров, которые успели избавиться от акций компании до падения их стоимости.

Из общей суммы выплат в 2,46 миллиарда почти полтора миллиарда долларов составит компенсация ущерба, а еще миллиард — недополученная инвесторами прибыль за все время судебных разбирательств.

Чистая прибыль HSBC за первую половину 2013 года составила 10,28 миллиарда долларов. Банк называют крупнейшей кредитной организацией Европы.

Крупные американские и британские банки в последнее время неоднократно обвиняются инвесторами и властями в нарушении финансового законодательства. В конце августа аналитики агентства Bloomberg подсчитали, что банки США потратили на судебные разбирательства около 103 миллиардов долларов.