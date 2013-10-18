США могут ужесточить требования к ликвидности банков

Банковские регуляторы США планируют предложить новые требования в отношении ликвидности для американских банков, сообщила Федеральная резервная система США. Такой шаг необходим в рамках реализации международных соглашений.

Международные регуляторы договорились ужесточить надзор за банками в рамках "Базель III", после того как большое количество финансовых учреждений обанкротилось или обратилось за помощью во время финансового кризиса 2007-2009 гг., передают Вести.ru.

Соглашение предусматривает введение правил, в соответствии с которыми банки должны будут располагать достаточным объемом активов, которые можно будет легко реализовать, чтобы выдержать кризис.

ФРС и другие банковские регуляторы США уже одобрили правила для реализации части соглашения, которое регулирует банковский капитал. Они также предложили определенные дополнительные требования к капиталу, которые выходят за рамки международного соглашения.

В заявлении ФРС говорится, что новые правила будут предложены на заседании, которое пройдет 24 октября.

Во время финансового кризиса некоторые банки столкнулись с проблемами, из-за того что у них не было достаточного объема ликвидных активов.

Ужесточение требований по ликвидности позволит предотвратить повторение такой ситуации, так как у банков будет минимальный объем активов, которые могут быть проданы достаточно быстро даже в кризис.

Первоначальные правила должны были вступить в силу в 2015 г., но международные регуляторы решили дать банкам больше времени.