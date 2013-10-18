Morgan Stanley получил 880 млн долл. прибыли против убытка годом ранее

Чистая прибыль американского банковского гиганта Morgan Stanley по итогам III квартала 2013 г. составила 880 млн долл. против убытка в 1,04 млрд долл в аналогичном периоде 2012 г., сообщила финансовая компания, передают «Ведомости».

В пересчете на одну обыкновенную акцию Morgan Stanley получил прибыль в 45 центов против убытка в 55 центов в июле — сентябре 2012 г. Аналитики ожидали прибыль в размере 43 центов на акцию. Выручка Morgan Stanley по итогам третьего квартала составила 7,93 млрд долл., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 50%.

По итогам девяти месяцев американская корпорация зафиксировала чистую прибыль в размере 2,61 млрд долл. против убытка в 599 млн долл. за аналогичный период 2012 г. Выручка банковского гиганта за девять месяцев выросла на 28% и достигла 24,59 млрд долл. Показатель ключевого капитала (Tier 1) к концу III квартала сократился до 15,3%. По состоянию на 30 сентября прошлого года он составлял 16,9%.