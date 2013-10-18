Котировки гривни к доллару на межбанке не изменились

В пятницу, 18 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США остались на уровне 12:00 - 8,1845/8,1870 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов выросли до 11,1950/11,2045 с 11,2040/11,2135 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов также выросли - до 0,2568/0,2573 с 0,2569/0,2574 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8350 (-0,1800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3660/1,3700.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 17 октября, к закрытию торгов котировки гривни на межбанковском валютном рынке Украины по отношению к доллару установились на уровне 8,1870/8,1900 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1700/11,1780 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2552/0,2557 грн/рубль.