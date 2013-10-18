Оперативники Миндоходов с начала года возместили бюджету потери на 2 млрд грн

Сотрудники следственных органов Министерства доходов и сборов Украины с начала года возместили бюджетных потерь по расследуемым ими уголовным делам на сумму 2 млрд грн, что вдвое больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на министра Александра Клименко.

Кроме того, объем выявленного незаконного возмещения НДС, по словам Клименко, составил порядка 3 млрд грн. С начала года ликвидированы 36 конвертационных центров, закрыты 150 незаконных производств подакцизных товаров, а из незаконного оборота изъяты товары на 300 млн грн.

«Работа следственно-оперативных подразделений сегодня жестко контролируется. Для выявления злостных неплательщиков применяется риск-ориентированная система мониторинга. При этом серьезное внимание уделяется аналитической работе, предполагающей минимальное вмешательство в работу добросовестных налогоплательщиков», - цитирует пресс-служба Александра Клименко.

По словам министра, аналитика и работа на предупреждение налоговых и таможенных правонарушений стали основными приоритетами реформирования подразделений, проводящих оперативно-розыскную и следственную деятельность. «Новые законодательные нормы и структурные изменения в работе Миндоходов способствовали тому, что сегодня ни один предприниматель не находится под стражей по делам о неуплате налогов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов заявило о реформировании следственных органов и переходе на риск-ориентированную систему построения отношений с налогоплательщиками в марте текущего года.

Министр Клименко отмечал, что приоритеты Миндоходов остаются неизменными – ориентация на сервис, уменьшение налогового давления, отказ от безосновательного вмешательства в деятельность предпринимателей, либерализация правил и условий ведения бизнеса.