Россия начинает понимать, что преувеличила риски от свободной торговли Украины и ЕС – Азаров

Россия начинает понимать, что риски увеличения потока товаров через границу с Украиной после вступления в силу условий свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом не так велики, считает премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом он заявил в эфире “Первого национального телеканала”.

“Что касается опасений Российской стороны, что якобы эти товары пойдут через нашу территорию, пойдут куда-то в Россию, то мне кажется, они сейчас даже сами стали убеждаться, что все это не так, как им представлялось с самого начала, потому что существует понятие "сертификат происхождения товара". Если он происходит где-то, то, естественно, он не подпадает под режим свободной торговли между Украиной и Россией. Этот товар будет остановлен на таможне, и по этому товару будут начислены все необходимые таможенные платежи”, - сказал Азаров.

При этом он отметил, что не стоит ожидать и резкого наплыва товаров из Европы на внутренний рынок Украины.

“Мы не опасаемся наплыва товаров, это из разряда преувеличений. Приход в страну товаров, прежде всего, мотивируется или обусловлен покупательной способностью, она какая есть – такая она и будет. Вырастет там немножко, но она не увеличится в разы в ближайший год, это, естественно, объясняется состоянием экономики. И поэтому никакого такого наплыва товаров не будет. Никто не будет завозить товары, которые не будут продаваться”, - подчеркнул премьер.

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Как сообщал УНИАН, Россия, опасаясь наплыва товаров через границу с Украиной после вступления в силу условий свободной торговли между Украиной и ЕС, заявила о намерении повысить ввозные пошлины при двусторонней торговле.

Украина ожидает подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС в ноябре 2013 года.

Условия свободной торговли вступают в силу после ратификации документа Европарламентом и Верховной Радой. Согласно оценкам, этом может произойти в первой половине 2014 года.