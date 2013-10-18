Миндоходов предлагает увеличить срок действия электронного ключа отчетности до 3 лет

Министерство доходов и сборов Украины предлагает увеличить срок действия электронного ключа для физических лиц, оформляющих отчетность в электронном виде, до 3 лет с 1 года.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, разработанном в Министерстве доходов и сборов, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Кроме того, предлагается до 6 лет увеличить действие сертификата аккредитованного центра, выдающего электронные ключи.

По мнению экспертов Миндоходов, такие изменения позволят украинским гражданам активнее использовать информационно-коммуникационные технологии, потому что ключ дает возможность пользоваться он-лайн сервисами, включая подачу декларации об имущественном состоянии и доходах.

Справка УНИАН. С начала года аккредитованные центры сертификации выдали 671 тыс. бесплатных электронных ключей, преимущественно физическим лицам.