«Брокбизнесбанк» за 9 месяцев удвоил прибыль

Входящий в группу крупных финучреждений «Брокбизнесбанк» в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастил прибыль в 1,99 раза - до 5,445 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 4,48% - до 17,691 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 1,39%, до 14,066 млрд грн, обязательства - на 5,09%, до 14,724 млрд грн, средства клиентов снизились на 3,13% - до 11,954 млрд грн, собственный капитал вырос на 1,59% - до 2,966 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,524 млрд грн.

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков.

Банк в 2012 году снизил прибыль в 44 раза - до 518 тыс. грн по сравнению с показателем 2011 года в 22,8 млн грн.

В июле текущего года группа компаний ВЕТЭК заявила о вхождении в акционерный капитал «Брокбизнесбанка», а в августе прежние мажоритарные акционеры банка - Александр и Сергей Буряки сообщили о продаже большей части своих акций, в результате чего доля каждого из них снизилась до уровня менее 10%.

ВЕТЭК – крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы. ВЕТЭК консолидирует активы, деятельность которых включает торговлю бензином, нефтепродуктами, сжиженным и природным газом, а также другую производственную, торговую и инвестиционную деятельность.