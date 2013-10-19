Госдолг США за день вырос на 328 миллиардов долларов

Государственный долг США в течение одного дня после завершения бюджетного кризиса вырос на 328 миллиардов долларов и впервые превысил 17 триллионов. Как сообщает Marketwatch со ссылкой на обнародованные министерством финансов США данные, к концу четверга он составил 17,027 триллиона долларов.

Повышение потолка госдолга стало возможным после того, как 17 октября президент Барак Обама подписал проект бюджета на новый фискальный год, начавшийся 1 октября. Компромиссный вариант законопроекта, согласованный после многодневных переговоров между Белым домом и представителями Республиканской партии, был одобрен верхней и нижней палатами Конгресса США поздно вечером 16 октября, что предотвратило технический дефолт США, передает lenta.ru.

По условиям сделки, новый потолок госдолга будет установлен 7 февраля 2014 года. Предыдущий потолок в 16,7 триллионов был установлен в мае 2013 года.

Как сообщалось ранее, Конгресс не смог согласовать проект бюджета на новый фискальный год из-за споров вокруг финансирования реформы здравоохранения, которую президент Обама считает одним из ключевых пунктов своей программы. В результате с 1 октября оставшиеся без финансирования госучреждения США прекратили свою работу. Около 800 тысяч госслужащих были отправлены в отпуск. Достичь компромисса удалось за счет того, что Белый дом согласился откорректировать прописанные в бюджете затраты на реформу системы здравоохранения.

По подсчетам рейтингового агентства Standard&Poor's, из-за частичной приостановки работы госучреждений с начала октября экономика США потеряла 24 миллиарда долларов. Кроме того, затянувшийся простой госучреждений снизил рост ВВП США в четвертом квартале в пересчете на годовые темпы на 0,6 процента — до уровня чуть более двух процентов.