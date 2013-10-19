Индекс S&P 500 поставил рекорд второй день подряд

Биржевые индексы США в ходе торгов пятницы выросли, индекс S&P 500 второй день подряд поставил рекорд на фоне сильных отчетностей Morgan Stanley и Google, а также надежд инвесторов на продолжение Федрезервом программы стимулирования экономики, свидетельствуют данные бирж, передает Прайм.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,18% - до 15399,65 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,32%, составив 3914,28 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 завершил торги в плюсе на 0,65% и достиг 1744,50 пункта.

По итогам третьего квартала 2013 года чистая прибыль американского банковского гиганта Morgan Stanley составила 880 миллионов долларов, или 0,45 доллара на акцию. Аналитики ожидали прибыль в 0,43 доллара на акцию.

Крупнейшая в мире интернет-компания Google в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 36% - до 2,97 миллиарда долларов по сравнению с 2,18 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.

Росту индексов также способствуют надежды участников рынка на то, что последствия почти трехнедельного закрытия части правительства могут привести к отказу ФРС от сворачивания программы количественного смягчения как минимум до начала 2014 года. Ранее глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил, что на сентябрьском заседании члены ФРС США посчитали экономическую статистику "слишком неоднозначной", а краткосрочные риски "слишком большими", чтобы поддержать решение о сокращении программы по выкупу активов.