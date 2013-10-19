Fitch повысило кредитный рейтинг Эквадора

Международное агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Эквадора с "В-" до уровня "В" со стабильным прогнозом, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Улучшение рейтинга Эквадора отражает продолжающееся оздоровление экономики, валютную и финансовую стабильность, подкрепленные наличием доллара как национальной валюты вместе с устойчивым снижением внешних финансовых рисков", - говорится в сообщении компании.

В качестве положительных факторов аналитики агентства отмечают благоприятные цены на нефть, являющуюся основной статьей экспорта южноамериканской страны, а также экономическую помощь со стороны Китая.