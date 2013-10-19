В Черкассах работник банка выдавал кредитные карточки по поддельным документам

В Черкассах правоохранители изобличили работника одного из коммерческих банков, который выдавал платежные кредитные карточки по поддельным документам.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Черкассы, на этой неделе правоохранители установили, что мужчина, работая ведущим специалистом одного из коммерческих банков, умышленно, из корыстных побуждений использовал поддельную справку о доходах клиента, не ставя его в известность. На основании этой справки он выдал пластиковую кредитную карточку с денежными средствами в сумме 15 тыс. грн, которыми воспользовались другие лица.

Прокуратурой города Черкассы согласовано письменное подозрение черкащанину в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа). Досудебное следствие под процессуальным руководством прокуратуры города Черкассы проводит Сосновский райотдел в г. Черкассы УМВД в Черкасской области. Устанавливаются новые факты выдачи платежных карточек по поддельным документам.

За такое преступление предусмотрен штраф, или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 2 лет.