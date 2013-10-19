Мэра китайского мегаполиса обвиняют в коррупции

Мэр китайского города Нанкин смещен со своего поста из-за подозрений в коррупции, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на государственное информационное агентство.

Цзи Цзянюэ подозревают в том, что он передавал выгодные правительственные строительные контракты своим родственникам и знакомым.

Нанкин - один из крупнейших китайских промышленных центров с населением примерно в 8 млн человек.

Новый лидер КНР СИ Цзиньпин пообещал искоренить коррупцию в стране. Он объявил, что она угрожает единству партии.

За последние несколько месяцев были начаты несколько

расследований и судебных разбирательств в отношении высокопоставленных чиновников.

В сентябре было объявлено, что началось расследование деятельности экс-руководителя Китайской национальной нефтегазовой корпорации.