JPMorgan заплатит 13 млрд долл., чтобы прекратить расследование махинаций с облигациями

JPMorgan Chase & Co. заплатит рекордную сумму в 13 млрд долл. властям США для прекращения расследования относительно махинаций, связанных с продажей ипотечных облигаций до 2008 года.

При этом соглашение не освобождает банк от уголовной ответственности и обязанности сотрудничать с властями при расследовании дел, связанных с определенными лицами, участвующими в махинациях. На этом настоял генеральный прокурор США Эрик Холдер, сообщают Вести Экономика.

В прошлом месяце сообщалось, что министерство юстиции и JPMorgan договорились о сумме в 11 млрд долл. Соглашение, которое не является окончательным, включается в себя выплаты потребителям в размере 4 млрд долл., а также 9 млрд долл. в виде других платежей и штрафов. Из этих 9 млрд долл. около 4 млрд долл. будет направлено для урегулирования претензий со стороны Федерального агентства по финансированию жилья, связанных с предоставлением неверной информации при продаже ипотечных ценных бумаг.

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Если соглашение будет утверждено, сумма выплат станет рекордной в истории США. Она составляет более половины от прибыли JPMorgan в 21,3 млрд долл. в прошлом году. Только семь компаний из индекса Dow Jones Industrial Average заработали в 2012 г. более 13 млрд долл.

Обвинения связаны с тем, что инвестиционный банк Bear Stearns, оказавшийся весной 2008 года на грани банкротства и купленный впоследствии JPMorgan Chase, с 2005 по 2007 гг. вводил в заблуждение своих инвесторов, продавая им ценные бумаги на основе ипотечных кредитов, вероятность дефолта по которым была очень высокой. Банк якобы сообщал покупателям, в том числе Fannie Mae и Freddie Mac, неверные данные о качестве займов в этих финансовых инструментах.